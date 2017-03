Νέα αναφορά του γνωστού αναλυτή της KGI, Ming-Chi Kuo, έρχεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο του δημοσιεύματος της Wall Street Journal το οποίο και ανέφερε πως το iPhone 8 θα αφήσει το Lightning port για χάρη του USB-C.

Όπως αναφέρει ο Ming-Chi Kuo, και τα 3 μοντέλα iPhone που θα κυκλοφορήσουν το Φθινόπωρο του 2017 (iPhone 7s, iPhone 7s Plus και iPhone 8) θα διατηρήσουν την θύρα Lightning, ενώ παράλληλα αναμένεται να υποστηρίζουν και μία νέα τεχνολογία ταχείας φόρτισης με τη βοήθεια των Texas Instruments (power management chips) και Cypress (power delivery chips). Το iPhone 8 μάλιστα θα υποστηρίζει μεγαλύτερες ταχύτητες φόρτισης σε σχέση με τα iPhone 7s/Plus λόγο της νέας σχεδίασης των μπαταριών του.

New 2H17 models may all support fast charging. We believe all three new iPhones launching in 2H17 will support fast charging by the adoption of Type-C Power Delivery technology (while still retaining the Lightning port). A key technical challenge lies with ensuring product safety and stable data transmission during a fast charge.

In order to achieve that goal, we think Apple will adopt TI’s power management and Cypress’s Power Delivery chip solutions for the new iPhone models. We note the OLED version may have a faster charging speed thanks to a 2-cell L shaped battery pack design.