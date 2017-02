Το iPhone 8 θα διαθέτει καμπυλωτή οθόνη OLED , Touch-area αντί για Touch ID και USB-C αντί για Lightning, σύμφωνα με πληροφορίες του The Wall Street Journal.

Η αναφορά του WSJ επικαλείται πληροφορίες από ανώνυμες πηγές, κάνοντας επίσης λόγο για παράλληλη κυκλοφορία του “επετειακού” iPhone 8 με 2 μοντέλα iPhone 7s/Plus με LCD οθόνες και τις γνωστές αναβαθμίσεις hardware που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία έτη.

