Νέα αναφορά του Ιαπωνικού Mac Otakara μας δίνει περισσότερες πληροφορίες γύρω από το πολυσυζητημένο “επετειακό” iPhone 8… και μας προετοιμάζει για ακόμη περισσότερα έξοδα!

Σύμφωνα με το αξιόπιστο Ιαπωνικό blog, η Apple θα κυκλοφορήσει το iPhone 8 μαζί με τα iPhone 7s και iPhone 7 Plus. Ωστόσο, μόνο το iPhone 8 θα διαθέτει OLED οθόνη, γυάλινες επιφάνειες και τεχνολογία ασύρματης φόρτισης, καθώς τα άλλα 2 μοντέλα θα ακολουθούν την σχεδίαση των iPhone 7/Plus, με τις κλασικές αναβαθμίσεις (επεξεργαστές, κάμερα κτλ.) των σειρών s.

Όσον αφορά την τεχνολογία ασύρματης φόρτισης που αναμένεται να υποστηρίζει το iPhone 8, και δυστυχώς για τους καταναλωτές, ο ασύρματος φορτιστής θα παρέχεται ξεχωριστά και όχι ως μέρος της συσκευασίας της συσκευής. Έτσι, οι χρήστες που θα επιθυμούν να κάνουν χρήση της ασύρματης τεχνολογίας φόρτισης θα πρέπει να πληρώσουν κάτι παραπάνω από την αρχική τιμή… η οποία υπενθυμίζουμε αναμένεται πολύ τσιμπημένη!

Ολοκληρώνοντας τα δυσάρεστα νέα, από την συσκευασία του iPhone 8 αναμένεται να απουσιάζει και ο αντάπτορας Lightning to 3.5mm ο οποίος παρέχεται αυτή τη στιγμή δωρεάν με τα iPhone 7/Plus.

