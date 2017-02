Το iPhone 8 θα κυκλοφορήσει με (ακόμη πιο) τσουχτερή τιμή;

Το επερχόμενο iPhone 8 που αναμένεται να παρουσιαστεί το φθινόπωρο του 2017, θα διαθέτει premium κατασκευή, νέο σχεδιασμό και τιμή που θα ξεκινάει από τα $1000. Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζεται το Fast Company το οποίο επικαλείται “γνώση των σχεδίων της Apple”.

Το iPhone 8 θα διαθέτει, σύμφωνα πάντα με την αναφορά, OLED οθόνη 5.8 ιντσών, αυξημένη χωρητικότητα μνήμης και ασύρματη φόρτιση, τρία χαρακτηριστικά που θα αυξήσουν περαιτέρω την τιμή διάθεσης του, σε σχέση με τα υπάρχοντα μοντέλα (βλ. iPhone 7 / Plus). Το Fast Company κάνει λόγο για 2 ακόμη μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν παράλληλα με το iPhone 8, ένα μοντέλο με οθόνη 4.7 ιντσών (iPhone 7s) και ένα μοντέλο με οθόνη 5.5 ιντσών (iPhone 7s Plus), με υποδεέστερα χαρακτηριστικά από το premium “επετειακό” μοντέλο της Apple.

Δεδομένου πως οι τιμές πώλησης των προϊόντων της Apple στην Ελλάδα έχουν τη “δική τους λογική ισοτιμίας” €/$, ευχόμαστε η αναφορά του Fast Company να μην επαληθευτεί καθώς σε αντίθετη περίπτωση το κόστος απόκτησης του iPhone 8 στην Ελλάδα θα είναι απλά αστρονομικό.

