Συνέχεια στις ανακαλύψεις νέων χαρακτηριστικών του iOS 11 με την εφαρμογή Messages όπου η Apple έχει προσθέσει 2 νέα εφέ πλήρους οθόνης. Το Echo (προβολή με ηχώ) και Spotlight (προβολή με προβολέα) εφέ.

Με τα εφέ πλήρους οθόνης, μπορείτε να ζωντανεύετε την οθόνη σας με μπαλόνια, κομφετί και πολλά άλλα. Για να στείλετε ένα εφέ πλήρους οθόνης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Ανοίξτε τα Μηνύματα. Πατήστε και καταχωρίστε μια επαφή ή μεταβείτε σε μια υπάρχουσα συζήτηση. Καταχωρίστε το μήνυμά σας. Πατήστε παρατεταμένα και μετά πατήστε “Οθόνη”. Σαρώστε προς τα αριστερά, για να δείτε εφέ πλήρους οθόνης, όπως μπαλόνια, κομφετί και πυροτεχνήματα. Πατήστε για αποστολή.

Παρακολουθήστε τα 2 νέα εφέ πλήρους οθόνης του Messages.app στο iOS 11:

Διαβάστε επίσης:

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iOS 11