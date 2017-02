Νέα αναφορά του αξιόπιστου αναλυτή Ming-Chi Kuo της KGI Securities το iPhone 8 θα διαθέτει μπαταρία παρόμοιας χωρητικότητας με αυτή του iPhone 7 Plus (2700 mAH), ενώ οι φυσικές διαστάσεις της συσκευής θα είναι παρόμοιες με αυτές του iPhone 7! Πώς όμως θα επιτευγχθεί αυτό;

Η απάντηση βρίσκεται στην νέα μητρική του iPhone 8 η τεχνολογία της οποίας επιτρέπει την συρρίκνωση του όγκου της και την απελευθέρωση πολύτιμου χώρου στο εσωτερικό της συσκευής ο οποίος θα μπορεί να καταληφθεί από μία μεγαλύτερη μπαταρία.

Δείτε στο επεξηγηματικό διάγραμμα της KGI Securities που ακολουθεί, τις χωροταξικές διαφορές ανάμεσα στο εσωτερικό των συσκευών: iPhone 7s (μοντέλο 2017 με οθόνη τεχνολογίας TFT-LCD) vs iPhone 8 (μοντέλο 2017 με οθόνη τεχνολογίας OLED) vs iPhone 7 (υπάρχον μοντέλο 2016 με οθόνη τεχνολογίας TFT-LCD)

Οι πρώτες πληροφορίες των αναλυτών κάνουν λόγο για αύξηση του κόστους παραγωγής των νέων “συρρικνωμένων” μητρικών κατά 80%, γεγονός που συμβαδίζει με τις δυσάρεστες πληροφορίες που έχουμε λάβει για την αναμενόμενα τσιμπημένη τιμή διάθεσης του επερχόμενου μοντέλου της Apple.



