iPhone 8: Οθόνη 5.8 ιντσών με ανάλυση 2800 x 1242

Το επερχόμενο “επετειακό” μοντέλο iPhone (iPhone 8 ή ίσως iPhone X) του 2017 αναμένεται να διαθέτει κυρτή οθόνη OLED 5.8 ιντσών (ωφέλιμη οθόνη 5.15 ιντσών) με ανάλυση 2800 x 1242, σύμφωνα με νέα αναφορά του αναλυτή Ming-Chi Kuo της KGI Securities.

Σύμφωνα με τον Kuo μέρος της κυρτής OLED οθόνης – η οποία θα καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια του κινητού – θα χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση εικονικών κουμπιών, ενσωματώνοντας παράλληλα τις λειτουργίες του Home button αλλά και του Touch ID για την αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων του χρήστη. Παράλληλα αναμένονται και νέες βιομετρικές λειτουργίες ταυτοποίησης του χρήστη μέσω τεχνολογίας αναγνώρισης ίριδας ή προσώπου.

Το μέγεθος του iPhone 8 αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα του iPhone 7 ενώ όπως αναφέρθηκε και σε παλιότερο μας δημοσίευμα η μπαταρία του θα είναι στα επίπεδα του iPhone 7 Plus.



