Αφού πήραμε μία πρώτη γεύση από το iOS 11 ήρθε η ώρα να γυρίσουμε πίσω στα leaks που αφορούν το iPhone 8 (iPhone X). Νέο δημοσίευμα του iDropNews μας δίνει μία εικόνα του πως θα είναι το iPhone 8 (iPhone X), με το iOS 11 αυτή τη φορά, μέσα από μια σειρά καλαίσθητων renders.

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και leaks, το iPhone 8 (iPhone X) θα διαθέτει νέο σχεδιασμό με ελαχιστοποιημένα bezels, οπίσθια κάμερα κάθετης διάταξης, υποστήριξη ασύρματης φόρτισης, γυάλινο πίσω περίβλημα με περιμετρικό ατσάλινο πλαίσιο και ενσωματωμένο Touch ID στην OLED οθόνη της συσκευής. Επιπλέον, αναμένουμε λειτουργίες AR που σε συνδυασμό με το νέο hardware (αισθητήρας lazer και υπερύθρων στην εμπρόσθια 3D dual-κάμερα) θα ανοίξουν διάπλατα τις πόρτες στις εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας ενώ παράλληλα θα αυξήσουν την ασφάλεια του λειτουργικού συστήματος υποστηρίζοντας βιομετρικές τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου / ίριδας.

Απολαύστε λοιπόν το iPhone 8 (iPhone X) με iOS 11:

Αφήστε το σχόλιο σας στο forum

Διαβάστε επίσης:

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iOS 11, iPhone 8, iPhone X