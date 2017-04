Τις τελευταίες ημέρες έχουμε μία σωρεία φημολογιών γύρω από το επερχόμενο iPhone 8 (edition) και σήμερα σκυτάλη παίρνει το Bloomberg με τις πληροφορίες που μεταδίδει να “επιβεβαιώνουν” τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής:

OLED οθόνη

Η οθόνη καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την εμπρόσθια επιφάνεια της συσκευής

Η οθόνη είναι μεγαλύτερη του iPhone 7 Plus

Το μέγεθος της συσκευής είναι σχεδόν όσο του iPhone 7

Το Home button είναι ενσωματωμένο στην οθόνη

Η ενσωμάτωση του Touch ID στην οθόνη αποτελεί μία “τεχνική πρόκληση”

Περιμετρικό σασί από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel)

H οπίσθια dual-camera είναι σε κάθετη διάταξη

Η εμπρόσθια FaceTime κάμερα αναβαθμίζεται σε dual-lens

Η Sony συνεχίζει να παράγει τα εξαρτήματα των καμερών, όπως και στα προηγούμενα μοντέλα iPhone

Οι κάμερες θα υποστηρίζουν λειτουργίες AR και αναβαθμισμένες δυνατότητες όσον αφορά το βάθος πεδίου φωτογραφίας

Νέοι custom A11 επεξεργαστές από την Apple με αρχιτεκτονική 10nm

Η αναφορά του Bloomberg κάνει λόγο για 3 μοντέλα (prototypes) τα οποία δοκιμάζει αυτή τη στιγμή η Apple, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί προς το παρόν ποιο από τα 3 θα βγει στην παραγωγή:

Prototype #1

One of the latest prototype designs includes symmetrical, slightly curved glass on the front and the back. The curves are similar in shape to those on the front of the iPhone 7. The new OLED screen itself is flat, while the cover glass curves into a steel frame. The design is similar conceptually to the iPhone 4 from 2010. An earlier prototype design had a thinner steel band, leaving more noticeable curved glass on the sides.

Prototype #2

Apple also tested a more ambitious prototype with the same slightly curved front and steel frame, but a glass back with more dramatic curves on the top and bottom like the original iPhone design from 2007.

Prototype #3

The company is also testing a simpler design that has an aluminum back, rather than a glass one, and slightly larger dimensions.



Διαβάστε επίσης:

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iPhone 8