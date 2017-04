Οι διαρροές γύρω από το επερχόμενο “επετειακό” μοντέλο iPhone (το οποίο μπορεί να ονομάζεται iPhone 8, iPhone X ή iPhone Edition) συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Αυτή τη φορά, ο leaker Benjamin Geskin μας δείχνει πως θα είναι η νέα, πολυσυζητημένα, ναυαρχίδα της Apple, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που ο ίδιος έχει συλλέξει (!?!):

Σύμφωνα με τον leaker Benjamin Geskin και τις πληροφορίες που ο ίδιος επικαλείται, το iPhone 8 (ή iPhone X ή iPhone Edition) θα διατηρήσει στοιχεία από το Apple Watch, όσον αφορά το σημείο της ένωσης των bezels με την οθόνη και την οπίσθια γυάλινη επιφάνεια της συσκευής.

Ο ίδιος leake μας έδωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και μία σειρά φωτογραφιών που φέρεται να ανήκουν σε iPhone 8 CNC model από την Foxconn:

