Βίντεο και φωτογραφίες ενός iPhone 8 dummy model, χωρίς Home Button, με ελαχιστοποιημένα bezels, γυάλινες επιφάνειες και οπίσθια dual-camera κάθετης διάταξης, δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον Benjamin Geskin.

