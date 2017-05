iPhone 8 dummy model από τον Benjamin Geskin

Ο Benjamin Geskin βελτιώνει το iPhone 8 dummy model που μας παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα, προσθέτοντας ένα από τα νέα wallpapers τα οποία έκαναν την εμφάνιση τους στο iPad Pro μετά την αναβάθμιση στο iOS 10.3.3 (beta 1). Με τον τρόπο αυτό ο Geskin μας παρέχει μία καλύτερη εικόνα της επερχόμενης συσκευής – εφόσον φυσικά επαληθευτούν οι τελευταίες φήμες και διαρροές για το “επετειακό” μοντέλο iPhone, το οποίο υπενθυμίζουμε πως κλείνει τα 10 χρόνια παρουσίας στην καθημερινότητα μας.





Πως σας φαίνεται;

Αφήστε το σχόλιο σας στο forum

Διαβάστε επίσης:

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iPhone 8