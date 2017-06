iPhone 8: Νέο dummy unit – πιο αληθινό από ποτέ!

Συνέχεια στα leaks του iPhone 8 με ένα ακόμη dummy unit εκπληκτικής ποιότητας, το οποίο μοιράστηκε στο twitter ο Onleaks. Όπως θα δείτε στις φωτογραφίες που ακολουθούν, το dummy iPhone 8 διαθέτει όλα τα φημολογούμενα χαρακτηριστικά των τελευταίων μηνών όπως γυάλινη πλάτη, οπίσθια dual κάμερα κάθετη διάταξης και ελαχιστοποιημένα περιθώρια οθόνης (bezels):

Διαβάστε επίσης:

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iPhone 8