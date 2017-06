Νέα αναφορά του Digitimes, το οποίο επικαλείται πηγές από την παραγωγική αλυσίδα της Apple, θέλει το iPhone 7s / Plus να ακολουθεί την νέα σχεδιαστική γραμμή του iPhone 8 (iPhone X) και να αποκτά πλάτη από ενισχυμένο γυαλί.

Apple’s upstream supply chain has begun mass producing components for the vendor’s three next-generation iPhones: a 4.7-inch model and a 5.5-inch model both featuring reinforced glass chassis with aluminum metal frame; and a 5.8-inch model featuring reinforced glass chassis with metal frame and an AMOLED panel, with Samsung Display set to supply up to 80 million AMOLED panels for the new 5.8-inch iPhone in 2017, according to sources from the upstream supply chain.

Εφόσον επαληθευτεί η πληροφορία δεν μπορούμε παρά να υποθέσουμε πως και το iPhone 7s / Plus θα υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση, όπως και το iPhone 8 (iPhone X) – σύμφωνα πάντοτε με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

