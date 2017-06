Ένα νέο, ανώτατης ποιότητας, iPhone 8 dummy (via Tiger Mobiles & Onleaks) παρουσιάζεται σε βίντεο αλλά και σε μία σειρά φωτογραφιών δίνοντας μας μία αρτιότερη εικόνα της επερχόμενης ναυαρχίδας της Apple – τουλάχιστον με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα μέσω αξιόπιστων leaks.

To iPhone 8 dummy διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που αναμένουμε με βάση τις διαρροές: Ελαχιστοποιημένα περιθώρια οθόνης (bezels), γυάλινη πλάτη, οπίσθια dual-lens κάμερα κάθετης διάταξης και διαστάσεις 143.50 x 71.03 x 7.46 mm. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε πως οι διαστάσεις του iPhone 7 είναι 138.3 x 67.1 x 7.1 mm, ενώ του iPhone 7 Plus είναι 158.2 x 77.9 x 7.3 mm.

