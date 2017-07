8 προβλέψεις από τον γνωστό και αξιόπιστο αναλυτή της KGI, Ming-Chi Kuo, σχετικά με τα επερχόμενα μοντέλα iPhone που αναμένεται να ανακοινωθούν το Φθινόπωρο:

1. Τρία νέα μοντέλα: iPhone 8 με οθόνη OLED 5,2″ (5,8″ edge-to-edge) και iPhone 7s / Plus με LCD οθόνη 4,7″ & 5,5″ (με σχεδίαση παρόμοια των iPhone 7/Plus)

2. Η OLED οθόνη του iPhone 8 θα καλύπτει όλη την πρόσοψη. Μάλιστα, η συσκευή θα διαθέτει την μεγαλύτερη αναλογία οθόνης/επιφάνειας σώματος που υπάρχει σε smartphone αυτή τη στιγμή. Επιπλέον, το home button θα είναι digital – ενσωματωμένο στην οθόνη – ωστόσο δεν θα διαθέτει λειτουργία αναγνώρισης δαχτυλικού αποτυπώματος.

3. Το iPhone 8 θα διαθέτει 3D αισθητήρες με τεχνολογία σάρωσης / αναγνώρισης προσώπου.

4. Το iPhone 8 και το iPhone 7s Plus θα εξοπλίζονται με 3GB Ram (λόγω dual-lense κάμερας) ενώ το iPhone 7s με την οθόνη των 4,7” θα εξοπλίζεται με 2GB Ram.

5. Και τα τρία επερχόμενα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα σε χωρητικότητες των 64GB και 256GB.

6. Και τα τρία επερχόμενα μοντέλα θα διαθέτουν θύρα Lightning και θα υποστηρίζουν USB-C για βέλτιστη απόδοση φόρτισης.

7. Ο δέκτης ακουστικού και το ηχείο του iPhone 8 θα διαθέτουν βελτιωμένη στερεοφωνική απόδοση.

8. Το iPhone 8 θα διατεθεί σε περιορισμένες χρωματικές επιλογές, σε αντίθεση με τα iPhone 7s / Plus.

