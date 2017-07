iPhone 8 σε “Black Mirror” και “Silver Mirror” (;)

36 SHARES Share Tweet

Μετά από αρκετές ημέρες, επιστροφή σε φημολογούμενα χαρακτηριστικά του επερχόμενου iPhone 8 με τον leaker Benjamin Geskin να δηλώνει πως η Apple ετοιμάζει 4 διαφορετικούς χρωματικούς κωδικούς με τους 2 από αυτούς να είναι τα “Black Mirror” και “Silver Mirror”:

2017 OLED iPhone – four colors. New one – mirror like. pic.twitter.com/BFBBpBQ2Vm — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) July 8, 2017

Black or Silver Mirror pic.twitter.com/gdIaKdBOjt — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) July 8, 2017

Οι εικόνες που δημοσιεύει ο Benjamin Geskin είναι προφανώς από προστατευτικές θήκες για τα τρέχοντα μοντέλα iPhone ωστόσο μας δίνουν μία καλή εικόνα των νέων χρωματικών επιλογών που – σύμφωνα πάντα με τον Geskin – θα είναι διαθέσιμα στο επερχόμενο iPhone 8.

