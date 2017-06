iPhone 8 screen protector leak (Bonus: iPhone 8 concept video)

Συνέχεια στα leaks για το επερχόμενο, επετειακό, iPhone 8 (iPhone X) με την διαρροή ενός screen protector της Olixar το οποίο φέρεται να προορίζεται για την ναυαρχίδα της Apple:



Το “Olixar iPhone 8 Full Cover Tempered Glass Screen Protector” είναι διαθέσιμο από το mobilefun.co.uk, προς €28.49 και διαθέτει την ακόλουθη περιγραφή:

This ultra-thin full cover curved tempered glass screen protector for the iPhone 8 from Olixar offers toughness, high visibility and sensitivity all in one package. Features complete edge to edge screen protection for black phones.

– Complete full cover edge-to-edge protection for your iPhone 8’s screen

– High-tension tempered glass construction for enhanced shock protection

– Shatterproof design

– Adds minimal bulk to your phone

– 3D Touch compatible

– Easy installation with no risk of bubbles

– Anti-scratch coating

– Oleophobic coating prevents fingerprints and makes cleaning easy

– 2.5D Rounded edge for comfort and safety

– Made for iPhone 8