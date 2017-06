Προχθές είδαμε να διατίθεται προς πώληση το 1ο “επώνυμο” screen protector το οποίο φέρεται να προορίζεται για το iPhone 8 (iPhone X). Σήμερα έχουμε μια σειρά θηκών προστασίας για την επερχόμενη ναυαρχίδα της Apple, από την ίδια εταιρεία (βλ. Olixar).

Τα σχέδια των θηκών προστασίας της Olixar στηρίζονται στα τελευταία leaks σχηματικών του iPhone 8 (iPhone X):

Bonus: iPhone 8 dummy unit video

Tags: iPhone 8, iPhone X